Жителей Набережных Челнов начнут выборочно прививать от кори после вспышки в детсаду

На предприятиях Набережных Челнов начнется выборка лиц, подлежащих обязательной иммунизации от кори. Такие меры профилактики рекомендованы после выявленного в Автограде случая вспышки этого заболевания, заявил на пресс-конференции начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев.

«На всех предприятиях и учреждениях необходимо провести анализ состояния иммунопрофилактики у своих сотрудников и сделать выборку лиц, подлежащих обязательной иммунизации. Во время отпусков мы выезжаем в разные регионы и за пределы России, контакт очень высокий, обратно прибываем со всем „букетом“, как говорится. Поэтому и прибывшие, и выезжающие должны сами позаботиться о своем здоровье», — пояснил санврач города.

Он заметил, что за последние годы сформировалась общая тенденция, характерная для города: вакцинация оставляет желать лучшего.

«Мы в плановом порядке прививаем детей от года до 18 лет, не привитых ранее взрослых до 35 лет, взрослых от 36 до 55 лет включительно, которые относятся к группам риска: сотрудники образовательных, медицинских учреждений и мест массового пребывания людей, — рассказал Бариев.

Спикер добавил, что, помимо плановых показателей, в этом году при приеме в вузы, ссузы и школы работа врачей и медсестер будет направлена на то, чтобы весь контингент имел все необходимые прививки, в том числе от кори.

«В учебных заведениях, где будет выявлен очаг кори, непривитые дети не будут допущены до занятий», — добавил он.

По словам спикера, противопоказаний по использованию вакцины нет. «А если у кого-то есть эти противопоказания, необходимо обратиться к педиатру или терапевту в свою детскую поликлинику, будет проработана индивидуальная программа», — заключил санврач.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что закрытому после вспышки кори частному детсаду Челнов вынесли 27 замечаний.