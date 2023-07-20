Закрытому после вспышки кори частному детсаду Челнов вынесли 27 замечаний

В частном детском центре Набережных Челнов, который был временно закрыт после вспышки кори, выявили более 27 замечаний. Об этом сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев.

Спикер напомнил, что здесь корью заразились трое детей из Челнов и два ребенка из Тукаевского района.

«Заболевшие не имели сведений о прививках. Это зарегистрированные официально и подтвержденные нашим референт-центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области пять случаев. Противоэпидемические мероприятия по данному учреждению проведены, были выявлены 27 замечаний», — рассказал Бариев на пресс-конференции.

По результатам рассмотрения замечаний Набережночелнинским судом было принято решение о приостановлении деятельности данного центра на 40 суток.

Санврач напомнил, что в Набережных Челнах противоэпидемиологической комиссией принято решение об усилении подчищающей иммунизации в детских и взрослых поликлиниках. «Несмотря на пору отпусков еще раз призываю найти время, прийти в поликлинику и привиться тем, кто подлежит вакцинации», — призвал он.

Бариев заметил, что заболевание имеет высокую контагиозность — распространяемость инфекции достигает 100%. Профилактикой является вакцинация — как плановая, так и экстренная. «Привитые люди практически не болеют корью, — отметил спикер. — Вакцины апробированы десятилетиями и используются с прошлого века».