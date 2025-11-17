В Набережных Челнах с горожан взыскали более 32 млн рублей штрафов

За первые 9 месяцев 2025 года жители Набережных Челнов получили штрафов на общую сумму 75,87 млн рублей, из которых в бюджет города уже поступило 32,32 млн рублей. При этом в отношении впервые совершивших нарушения граждан комиссия ограничилась 3 575 предупреждениями. Об этом на еженедельном совещании сообщила начальник отдела, заместитель председателя административной комиссии Айзира Хамзина.

Для взыскания задолженностей в Службу судебных приставов направлено 4 133 постановления на сумму свыше 31 млн рублей, из которых принудительно взыскано 19,6 млн рублей. За этот период приставами наложено семь арестов на транспортные средства и один на нежилое помещение должников, составлены восемь протоколов за невыполнение законных требований.

Айзира Хамзина отметила, что на официальном сайте города размещены информация о наиболее частых нарушениях и актуальные реквизиты для оплаты штрафов, что помогает жителям вовремя соблюдать правила.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что с каждым годом в надзорно-контрольной деятельности будут активнее использоваться аппаратно-программные комплексы «Дозор» и «Страж». «Административная комиссия фиксирует нарушения по установленным правилам благоустройства. Неотвратимость наказания должна быть очевидна», – заявил он.