Административная комиссия Челнов назвала самые частые нарушения горожан

Административная комиссия Набережных Челнов подвела итоги работы за 9 месяцев 2025 года. Информацию на аппаратном совещании представила начальник отдела, заместитель председателя комиссии Айзира Хамзина.

По итогам периода сформирован рейтинг наиболее частых правонарушений. На первом месте – размещение автомобилей на газонах и детских площадках: зафиксировано 3 798 таких случаев (ст. 3.17 КоАП РТ). Далее идут нарушения правил благоустройства – 2 319 протоколов (ст. 3.6 КоАП РТ). Третью позицию занимают факты несанкционированной уличной торговли – 2 238 протоколов (ст. 3.2 КоАП РТ).

Спикер уточнила, что количество нарушений, связанных с парковкой на газонах, постепенно снижается – этому способствует реализация программы «Наш двор».

«Мы видели слайды и фотографии: некоторые автолюбители ведут себя, мягко говоря, неуважительно. Здесь не нужно дополнительных комментариев – все очевидно. Работа по привлечению к административной ответственности должна продолжаться. В городе должны соблюдаться правила благоустройства, общие для всех жителей», – отметил мэр Наиль Магдеев.