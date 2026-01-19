В Набережных Челнах проведут ревизию инженерных сетей и колодцев

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уделил особое внимание вопросу безопасности открытых и не до конца закрытых колодцев в городе. Поводом стали трагические случаи в соседних районах, в том числе происшествие в Менделеевске во время новогодних праздников, когда двое школьников погибли, провалившись в люк при катании с горки.

«Это тоже определенный урок для всех нас», – подчеркнул глава города. Он отметил, что в Набережных Челнах большое количество инженерных сетей, каждая из которых имеет собственника, будь то тепловые сети, водопроводно-канализационное хозяйство или муниципальные сети. Мэр напомнил, что особенно важно проверять колодцы и коммуникации в местах массового пребывания граждан и детей.

По словам Наиля Магдеева, ответственность за эксплуатацию и безопасность колодцев лежит на конкретных специалистах: инженерах, заведующих хозяйством и работниках муниципальных и корпоративных структур, включая предприятия тепловых и водопроводных сетей. «У каждой эксплуатирующего организации достаточно большое хозяйство, но есть специалисты, которые отвечают за содержание колодцев, сетей и так далее. Они за это дело зарплату получают. Уважаемые руководители, спросить с них», – подчеркнул мэр.

Наиль Магдеев также напомнил о недавнем происшествии в Набережных Челнах, когда 10-летний ребенок по пояс провалился в открытый люк, присыпанный снегом. Благодаря занятиям каратэ и быстрой реакции мальчик смог самостоятельно выбраться, отделавшись сильным испугом.

«Слава богу, без последствий. Надзорные органы, следственные органы соответствующую оценку собственнику колодца коммуникации дадут. Там тоже по видеоматериалам неоднозначная оценка правоохранительных органов. Но это дело правоохранительных органов. Они еще раз, повторяю, правовую оценку дадут», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что главная задача городских служб – не ждать, пока произойдут трагедии, а своевременно обеспечивать безопасность инженерных сетей. «Наша задача – сделать так, чтобы хозяйство достаточно большое, коммунальное, собственников много сетей, коммуникаций, колодцев… внимательнейшим образом эти вопросы надо посмотреть, дать соответствующее поручение и проверить. Калечить людей в мирное время только из-за того, что какой-то разгильдяй не выполняет свои обязанности, мы не можем», – заявил Наиль Магдеев.

Мэр поручил провести полную ревизию городских сетей, особенно в местах массового пребывания людей: на тротуарах, площадях, в общественных пространствах, а также в подведомственных бюджетных учреждениях – школах, спортивных комплексах, домах культуры. Обследование должно сопровождаться актами и фотофиксацией.

«Следственный комитет вашим слезам не будет верить. Поэтому обезопасьте людей, граждан, которые пользуются городской инфраструктурой, и обезопасьте себя и ваших подчиненных. Своевременно все это нужно посмотреть. Ваше хозяйство, коллеги, подчеркиваю, должно быть в полном порядке», – подчеркнул Наиль Магдеев.