Буква из бликов и музыка: в Челнах прошел концерт патриотического марафона «ZaРоссию»

Сегодня в Набережных Челнах прошел концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». Он стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

«Сегодня мы встречаем музыкальный марафон „ZaРоссию“, который проходит по всей стране. Почти все федеральные округа принимают в этом участие, одним из городов стали Набережные Челны. Мы всегда рады поддержать такие мероприятия. На сегодняшний день в Набережных Челнах в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей. Мы гордимся этим. Мы частица многонационального народа Российской Федерации», — заявил первый заметститель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

Для жителей Набережных Челнов выступили заслуженный артист РФ, музыкант, автор песен, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, российский певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и местная кавер-группа «Веретено».

«Я с 2015 года регулярно ездил в Луганск и Донецк, давал там концерты, чтобы поддержать местное население. У меня и состав группы до недавнего времени полностью состоял из ребят из Донецка. С самого начала спецоперации на Украине я поддерживаю нашу армию. Я только что вернулся из ДНР, куда мы возили гуманитарную помощь. Я считаю, что все мы должны приложить максимум усилий для поддержки российских солдат. Нужно их поддерживать, это очень важно», — поделился своим видением ситуации музыкант Алексей Поддубный.

По мнению артиста, поддержка очень подбадривает солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине. «Сегодня мы сыграем композицию „Мы не уйдем“, которую я написал в 2017 году в Донецке. В ней повествование ведется от лица человека, который пойдет в атаку. Начнем мы с песни „Холодная весна“», — сказал перед началом концерта музыкант.

Кульминацией мероприятия стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец». По мнению организаторов проекта, это объединяющее событие во имя дружбы, помощи и милосердия станет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей. Пришедшим на концерт раздали зеркальные сердечки — «в знак единения всех народов в стране». С их помощью зрители должны были заполнить бликами букву Z.

Кроме того, для молодежи Автограда в течение дня проходили лекции российского общества «Знание». В здании Набережночелнинского института КФУ перед молодыми людьми выступали психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать введенные ранее ограничительные меры.