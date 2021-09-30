В Набережных Челнах привиться от гриппа и Covid-19 можно в мобильном пункте вакцинации

Вакцинацию от гриппа в Набережных Челнах можно сделать не только в поликлиниках взрослой сети, но и в мобильном пункте вакцинации от Covid-19. Расположен он в торговом центре «Омега» на втором этаже.

По информации Управления информационной политики и по связям с общественностью, в Челны поступило 96 тыс. доз препарата «Ультрикс Квадри». Все желающие могут пройти вакцинацию в порядке живой очереди без предварительной записи.

Прививочная кампания против гриппа также развернута на базе детских поликлиник и образовательных учреждений. Прививки детям делают с согласия их родителей или законных представителей. Вакцина «Ультрикс Квадри» инактивированная, то есть не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать развитие болезни. Прививка вводится внутримышечно однократно.

На сегодняшний день в Набережных Челнах привиты против гриппа 37 354 человека. Медики подчеркивают, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее 30 дней.

Сейчас в Автограде продолжается работа выездных мобильных прививочных бригад для вакцинации на предприятиях и организациях города от Covid-19.

«Еще раз призываю всех вакцинироваться. Сохраните свое здоровье и здоровье своих близких», — сказал во время совещания по эпидситуации начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев. Выездные прививочные бригады работают ежедневно с 13.00 до 19.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в реанимациях ковид-больниц Челнов нет ни одного пациента, полностью завершившего вакцинацию.