Горздрав Челнов: В реанимациях нет ни одного пациента, полностью завершившего вакцинацию

На сегодняшний день в реанимационных отделениях больниц Набережных Челнов нет ни одного пациента, полностью завершившего вакцинацию от коронавируса Covid-19. В целом большинство находящихся на стационарном лечении составляют пациенты, которые не вакцинировались. Об этом на совещании по эпидемиологической ситуации в Автограде сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

«В городе достаточно много примеров, когда в стационар попадают молодые люди в возрасте 30–40 лет. Многие из вас видели репортажи из „красных зон“ — из 5-й горбольницы, инфекционной больницы. Это реальные люди! Еще раз хочется напомнить о необходимости вакцинации», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в Набережные Челны поступило 140 065 вакцин от Covid-19. Первым компонентом провакцинировано 130 031 человек, вторым — 113 605.

Глава Горздрава также напомнил, что из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу городским оперштабом было принято решение об ограничении массовых городских мероприятий. «Необходимы активная вакцинация и соблюдение защитных мер», — заключил Николаев.

Ранее Горздрав отметил, что ситуация с Covid-19 в Набережных Челнах остается напряженной, о чем сообщало ИА «Татар-информ».