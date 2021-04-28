В Набережных Челнах от коронавируса привились 22 тысячи человек

В Набережных Челнах прививку от коронавирусной инфекции сделали 22 тысячи человек. Об этом сообщает Управление здравоохранения города.

Первый компонент вакцины «Спутник V» получили 32 743 челнинца, второй — 22 101. Среди промышленных предприятий самую большую активность проявляет ПАО «КАМАЗ», где первый этап вакцинации прошли 6268 работников. До начала майских праздников на автогиганте планируют привить еще 660 человек.

В Управлении здравоохранения подчеркивают, что для вакцинации челнинцев созданы все условия. Поликлиники принимают желающих ежедневно, в том числе и по субботам. Действует прививочный пункт в торговом центре «Омега», выездные медицинские бригады работают по заявкам предприятий города.

По данным Минздрава РТ, с начала прививочной кампании вакцинацию прошли 239 013 татарстанцев.