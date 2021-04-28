news_header_top_970_100
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  12:40

За сутки в Татарстане зарегистрировано 35 зараженных Covid-19

За сутки в Татарстане зарегистрировано 35 зараженных Covid-19
news_top_970_100

За последние сутки коронавирус был выявлен еще у 35 татарстанцев. Два человека заразились за пределами республики, 33 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«18 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.
14 из 35 случаев приходятся на Казань, четыре — на Лениногорский район. По два инфицированных выявлено в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мензелинском, Сармановском районах. По одному — в Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Спасском. 
За время пандемии Covid-19 был обнаружен у 20 379 татарстанцев. 17 455 жителей республики уже выздоровели.
Вакцинацию в Татарстане прошли 239 013 человек, из которых 151 259 получили вторую дозу препарата.
Сделать прививку в республике можно в 153 пунктах вакцинации, в том числе пять открыто в казанских ТЦ — «Меге», «ПаркХаусе» и «Южном».

коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное