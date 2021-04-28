За последние сутки коронавирус был выявлен еще у 35 татарстанцев. Два человека заразились за пределами республики, 33 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«18 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.
14 из 35 случаев приходятся на Казань, четыре — на Лениногорский район. По два инфицированных выявлено в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мензелинском, Сармановском районах. По одному — в Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Спасском.
За время пандемии Covid-19 был обнаружен у 20 379 татарстанцев. 17 455 жителей республики уже выздоровели.
Вакцинацию в Татарстане прошли 239 013 человек, из которых 151 259 получили вторую дозу препарата.
Сделать прививку в республике можно в 153 пунктах вакцинации, в том числе пять открыто в казанских ТЦ — «Меге», «ПаркХаусе» и «Южном».
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ИА «Татар-информ»
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За сутки в Татарстане зарегистрировано 35 зараженных Covid-19
За последние сутки коронавирус был выявлен еще у 35 татарстанцев. Два человека заразились за пределами республики, 33 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.