В Набережных Челнах стартует ремонт дачных дорог

В Набережных Челнах приступают к ремонту подъездных путей к садоводческим обществам, на что в этом сезоне будет потрачено 12,6 млн рублей, сообщили в исполкома города.

Обновление подъездных путей запланировано в СНТ «Сосновая роща», где на 485 метров выделяется 5 млн рублей, а также в СНТ «Юбилейный» — здесь за 7,6 млн рублей обновят 380 метров дороги.

Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности при перевозке пассажиров-дачников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Наиль Магдеев потребовал от перевозчиков не менять дачные маршруты без особой необходимости.