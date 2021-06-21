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Ру Тат
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21 июня 2021  20:02
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах стартует ремонт дачных дорог

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В Набережных Челнах приступают к ремонту подъездных путей к садоводческим обществам, на что в этом сезоне будет потрачено 12,6 млн рублей, сообщили в исполкома города.

Обновление подъездных путей запланировано в СНТ «Сосновая роща», где на 485 метров выделяется 5 млн рублей, а также в СНТ «Юбилейный» — здесь за 7,6 млн рублей обновят 380 метров дороги. 

Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности при перевозке пассажиров-дачников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Наиль Магдеев потребовал от перевозчиков не менять дачные маршруты без особой необходимости.

 

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