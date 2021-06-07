Наиль Магдеев распорядился не менять дачные маршруты

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдееев потребовал от перевозчиков не менять дачные маршруты без особой необходимости.

«Ко мне поступила жалоба от члена садоводческого общества „Бережок“. Изменили маршрут, а это не совсем устраивает дачников. Исполком, разберитесь в ситуации. И на будущее — прошу не заниматься самодеятельностью без особой надобности. Дачники в основной массе люди пожилые. Им трудно перестраиваться порой. Не стоит их заставлять нервничать. Мы для того и сохраняем дачные перевозки, чтобы пенсионеры имели возможность спокойно добраться до своих участков. Побольше клиентоориентированности в работе должно быть», — заявил Магдеев.

Сегодня Набережные Челны — один из немногих городов России, где за счет муниципального бюджета осуществляются перевозки в сады-огороды. В этом году челнинские автобусы доставляют дачников в 85 садоводческих обществ по 39 маршрутам, общая протяженность пути — 1,5 тыс. км. За работу в дачный сезон перевозчики получают от города 15 млн рублей.