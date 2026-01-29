В Набережных Челнах представили юбилейную марку и открыли Год 400-летия города

В Набережных Челнах в ДК «Энергетик» состоялось торжественное открытие Года 400-летия со дня основания города и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ.

К юбилейным датам была приурочена масштабная выставка, объединившая историю и современность автограда. Перед Дворцом культуры представили линейку современной техники КАМАЗа – от тягачей и самосвалов до новых моделей автобусов, которые сегодня работают на дорогах страны.

Внутри ДК «Энергетик» развернулась экспозиция с историческими экспонатами и архивными материалами. Посетители смогли увидеть предметы быта разных эпох, материалы военных лет, фотографии строительства автогиганта и становления Набережных Челнов, а также снимки современного города.

Отдельное место заняли истории ветеранов КАМАЗа – Александра Масленникова, проработавшего на заводе 27 лет инженером-механиком, и Владимира Филатова, 36 лет трудившегося бригадиром на конвейере.

В этот же день прошла церемония специального гашения юбилейной почтовой марки, посвященной 400-летию основания Набережных Челнов. В ней приняли участие мэр города Наиль Магдеев и заместитель директора по коммерческой деятельности УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Светлана Гришина.

На конверты первого дня был поставлен оттиск специального штемпеля, который используется только в Москве и Набережных Челнах.

Как отметил Наиль Магдеев, выбор ДК «Энергетик» для проведения церемонии символичен, поскольку именно отсюда начиналась современная история города в период первостроителей.

«Мы продолжаем историю вместе с вами славными традициями наших камазовцев, промышленных предприятий. Историю делают люди, которые ежедневно трудятся и работают», – подчеркнул мэр.

Юбилейная марка уже поступила в почтовое обращение. Ее тираж составляет 58,5 тыс. экземпляров, номинал – 50 рублей.

Набережные Челны ведут свою историю с 1626 года – с небольшого починка на берегу Камы. За четыре столетия город прошел путь от логистического центра и тыла в годы Великой Отечественной войны до одного из крупнейших промышленных центров страны.

Судьба автограда неразрывно связана с КАМАЗом, который сегодня является национальным брендом России.