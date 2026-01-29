В Набережных Челнах учредили памятный знак к 400-летию города

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подписал постановление об учреждении памятного знака «400 лет городу Набережные Челны». Документ, датированный 18 января 2026 года, опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Согласно положению, юбилейный знак будет вручаться жителям, внёсшим значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Постановлением также утверждены состав специальной комиссии, которая займётся рассмотрением ходатайств о награждении, и порядок присуждения знака.

Документ официально размещён на интернет-портале муниципалитета. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы города Сагидуллину Ирину Алексеевну