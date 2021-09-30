В Набережных Челнах посадили более 2,6 тыс. тополей, елей, рябин и сосен

В Набережных Челнах в рамках санитарного двухмесячника продолжается посадка деревьев и уборка территорий города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Накануне 122 ели посадили на проспекте Чулман вдоль 46-го комплекса, 200 тополей на улице Старосармановская, 33 сосны, рябины и яблони — на придомовой территории домов 25-го комплекса, 18 сосен — на бульваре Кереселидзе, 18 тополей и сосен — на набережной Тукая, а 15 елей — на Шишкинском бульваре.

Кроме того, новые зеленые насаждения появились на придомовой территории жилого дома 65/10, где посажено 150 кустарников спирея. Около 35-го комплекса высадили пять кустов сирени, на территории 13-го комплекса — 20 метров кустарника.

«Всего за весь осенний период в городе посажено 2667 деревьев», — уточнили в мэрии.

Параллельно с высадкой деревьев в Набережных Челнах проводятся средники и субботники. В частности, администрация Центрального района совместно с учениками школы №13 очистила территорию бульвара Энтузиастов от листвы. Сотрудники исполкома убрали территорию площади Азатлык.

Коллектив администрации Автозаводского района совместно с учениками школы №32 очистил территорию бульвара Домостроителей вдоль 23-го комплекса и Цветочного проезда, собрав 8 куб. метров листвы и мусора.

Управляющая компания «Камстройсервис» провела на территории 50-го комплекса средник.

Сотрудники администрации Комсомольского района совместно с территориальными общественными самоуправлениями убирали листву в парке Комсомольский. Студенты НГПУ, ТОСы и работники «Горзеленхоза» провели очистку территории парка имени Марата Бибишева от листвы. Сотрудники МУП УК «Комсомольский» очистили территорию жилого района Замелекесье у домов 22/02, 22/03 и 22/08.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил превратить Набережные Челны в самый зеленый город в Татарстане.