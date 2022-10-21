news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
21 октября 2022  10:25
Эльвира Зайнулина

В Набережных Челнах по новому генплану планируется построить 6 млн «квадратов» жилья

news_top_970_100

По новому Генплану-2043 года в Набережных Челнах планируется ввести в эксплуатацию 6 млн квадратных метров жилья, сообщил глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич. 3,2 млн «квадратов», по его словам, можно построить на существующей территории города. 

«К концу 30-х — началу 40-х годов население может составить примерно 580 — 600 тыс. человек. Это значит, что цифра [должна] будет приближаться к 6 млн квадратных метров жилой площади. Сейчас в Челнах 14 млн квадратов. Надо подходить к 19-20 млн квадратных метров», – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах проходили публичные слушания нового генплана города до 2043 года. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа». 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100