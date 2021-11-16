В Набережных Челнах по новому генплану планируется построить 6–7 млн кв. метров жилья

Фото: president.tatarstan.ru

К 2035 году обеспеченность жилой недвижимостью в Набережных Челнах должна увеличиться на треть и достигнуть 34 «квадратов» на душу населения, сообщил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Сегодня Набережные Челны растут примерно на 2 тыс. человек в год, и, по нашим расчетам, к концу реализации генплана – к 2035-2037 годам – численность населения будет составлять примерно 570-600 тыс. жителей. Больше мы не предполагаем, так как, согласно демографическим расчетам, у нас не ожидается активного прироста населения. Но в генплане мы закладываем улучшение жилищных условий челнинцев. Сейчас норма жилой обеспеченности в городе составляет 21-22 кв. метра на человека – это мало, и мы планируем, что она будет на 10-12 кв. метров больше. Поэтому построить нам нужно порядка 6-7 млн квадратных метров жилья, чтобы закрыть потребность», – пояснил Дембич.

Он отметил, что внимание к количеству жилья не отменяет работу над качеством. В генплане появятся и рекомендации по увеличению количества культурных объектов, и предполагаемые места под театры, и обилие зеленых насаждений.

«Мы закладываем в генплан большое количество зелени и будем стараться, чтобы эти территории были зарезервированы, не осваивались под строительство. Например, постараемся максимально сохранить крупный лесной массив в восточной части Тукаевского района. Даже если в будущем он превратится из лесного массива в городской лесопарк, главное – уберечь его от вырубки. Оберегаемой зоной рекреации останется и заповедный парк “Нижняя Кама” с его холмистым рельефом и лесами. Не останется без внимания культурная составляющая», – пояснил разработчик.

Однако, пока идет планирование, есть более быстрое и точечное решение проблемы жилищного строительства. Уже сегодня город активно растет вверх. Для челнинцев привычным зрелищем стали новые 25-этажки, и данный тренд будет только укрепляться, уверен Дембич.

«Пока выше 25 этажей застройщики строить не могут из-за отсутствия техники, таких кранов нет в республике. Однако доминирование высоток над низкоэтажным и среднеэтажным строительством неизбежно. И восточные территории, и центр будут развиваться, в том числе за счет высотного жилья: по-другому жилищную проблему не решить», – отметил спикер.

По его словам, на основной для развития территории – восточной – предусматривается строительство и среднеэтажного, и низкоэтажного жилья. «Те коттеджи, которые ранее были построены, останутся. Мы постараемся органично вписать в существующую хаотичную застройку небольшие трехэтажные дома. А высотки сконцентрируем на свободных участках», – рассказал собеседник агентства.

Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Зеленое кольцо бульваров и железная дорога: генплан Набережных Челнов готовят к слушаниям».