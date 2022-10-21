В Набережных Челнах по новому Генплану-2043 может появиться крематорий

В Набережных Челнах, согласно новому Генплану-2043, может появиться крематорий. По задумке разработчиков, он должен расположиться на территории кладбища, которую планируется расширить. Об этом заявил глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич на общественных слушаниях.

Я говорил о расширении кладбища. Мы планируем, что на новой территории будет участок, где будет построено здание крематория, – сказал он.

По его мнению, здание крематория обязательно должно быть построено.

Подробнее – в материале «Крематорий, электричка и расширение границ: Челнам представили Генплан-2043».