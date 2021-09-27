Магдеев не исключил возможности введения дополнительных ковид-ограничений в Челнах

Так как количество заболевших Covid-19 в Набережных Челнах не уменьшается, в городе могут ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил градоначальник Наиль Магдеев.

«Плохо применяем инструменты, которые определены федеральным законодательством. Вы же слышали, что ваш федеральный руководитель говорит, что не исключено введение определенных ограничений. Количество заболевших в Набережных Челнах не уменьшается. Что нужно делать для того, чтобы улучшить ситуацию и достичь устойчивого коллективного иммунитета в полумиллионом городе?» — обратился Магдеев к начальнику территориального отдела Роспотребнадзора в Челнах Ильгизару Бариеву.

Бариев отметил, что в городе продолжается работа по соблюдению антиковидных мероприятий, проверяются объекты торговли, предприятия общественного питания, промышленные предприятия, образовательные учреждения. Так, выявлены нарушения на одном из предприятий Челнов, составлены протоколы на физических лиц, не сдавших ПЦР-тесты по прибытии из-за рубежа. В течение недели были составлены три таких протокола. Также, по словам докладчика, проводится работа по вакцинации на предприятиях Набережных Челнов.

Бариев добавил, что напряженную ситуацию по коронавирусу в Челнах может исправить постоянное информирование и убеждение населения о необходимости прививаться, а также меры административного воздействия.

«Ситуация по вакцинации оставляет желать лучшего. Сейчас проводим анализ предприятий, где были выявлены очаги заболевания. Далее планируем прививать сотрудников на этих предприятиях. В городе мы не исключаем введения коридорно-ограничительных мероприятий по проведению массовых событий. Ограничить придется и по количеству людей, и по ужесточению проведения всех антиковидных мер», — отметил Ильгизар Бариев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ситуация по коронавирусу в Набережных Челнах остается напряженной.