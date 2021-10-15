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Ру Тат
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15 октября 2021  09:14
Эльза Кузнецова

В Набережных Челнах открыт новый пункт вакцинации от Covid-19

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Для жителей Набережных Челнов открылся дополнительный пункт вакцинации в торговом центре «Тулпар», который находится на Московском проспекте. 

По информации Министерства здравоохранения РТ, мобильный пункт вакцинации работает ежедневно с 8.00 до 19.00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

О наличии той или иной вакцины необходимо уточнять в пункте вакцинации. Ранее на брифинге в мэрии замруководителя Управления здравоохранения Автограда Айгуль Бурганова озвучила, что в наличии имеются все четыре вакцины, однако решение о том, каким препаратом будет сделана прививка, принимает врач исходя из анамнеза пациента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в торговых центрах Набережных Челнов откроются новые пункты вакцинации от Covid-19.

#Коронавирус #Массовая вакцинация
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