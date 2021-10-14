В торговых центрах Набережных Челнов откроются новые пункты вакцинации от Covid-19

В настоящее время в Набережных Челнах рассматривается вопрос об открытии новых пунктов вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом на брифинге в мэрии сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Автограда Айгуль Бурганова.

«Необходимо соблюсти все условия для вакцинации, и мы в первую очередь просматриваем те торговые центры, где имеется отдельный вход для возможности проведения первичной вакцинации против коронавирусной инфекции», — отметила спикер.

На данный момент привиться можно в торговом центре «Омега». Однако пациентам тут делают лишь ревакцинацию, так как у этого ТЦ нет отдельного входа.

В Набережные Челны поступило более 155 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 143 620 человек, а вторым — 115 608. Сегодня вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках.