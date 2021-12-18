В Набережных Челнах открылась точка «Приюта человека» для малоимущих

В Набережных Челнах открылась точка «Приюта человека». Это вагончик, который установлен рядом с Органным залом, где оказывают помощь малоимущим, пишут «Челнинские известия».

В вагончике при входе стоит вешалка с куртками, которые принесли горожане для нуждающихся. Создатель проекта — волонтер и предприниматель Рустам Гатин рассказал, что вещи быстро разбирают, поэтому принимают их всегда, главное, чтобы они были по сезону.

Кроме того, в вагончике есть окошечко, через которое выдают еду. Также он оборудован комнатой парикмахера и кабинетом, где ведут прием психолог, медик, юрист и священнослужители.

Большинство обратившихся сюда за помощью — обычные бабушки и дедушки, которым не хватает пенсии. Каждые выходные к Органному залу приходят около 70 человек, и только примерно десять из них — бездомные.

Руководитель частной скорой помощи Николай Зотов рассказал, что за медицинской помощью к его сотрудникам в «Приюте человека» обращается от десяти до 15 человек за выходной. У кого-то болит голова, кому-то нужно померять давление, кому-то необходимо сделать ЭКГ. Их обеспечивают лекарствами, выписывают справки и рецепты на препараты.

У создателя челнинского «Приюта человека» Рустама Гатина — большие планы. Его симпатизанты среди горожан видят много плюсов от его деятельности. По их мнению, работа с малоимущими и бездомными поможет сократить преступность в городе и направить людей на верный путь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале декабря в казанском поселке Дербышки заработал пункт горячего питания для нуждающихся. Это очередная точка помощи малоимущим, открытая в рамках проекта «Приют человека».