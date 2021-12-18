«Чувство голода невыносимо»: что приводит казанцев в пункт бесплатного питания?

В начале декабря в казанском поселке Дербышки заработал пункт горячего питания для нуждающихся. Это очередная точка помощи малоимущим, открытая в рамках проекта «Приют человека». Корреспондент ИА «Татар-информ» Гулюза Ибрагимова узнала, какие жизненные ситуации заставляют людей обращаться к благотворителям.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Небольшое здание под вывесками «Приют человека» и «Бесплатная помощь нуждающимся» разделено на два помещения. Сотрудница пункта через окошко выдает порции горячей еды, а во второй части павильона оборудована «столовая» с длинным столом и стульями. Работают два обогревателя, внутри тепло. Точка принимает посетителей ежедневно с 11.00 до 14.00. На одни руки выдается стакан горячего чая, гуляш с гарниром из гречки или макарон, два куска хлеба.

При мне в павильон зашла пожилая женщина опрятного вида, в черном пальто и белом пуховом платке. Взяла стакан горячего чая.

«Это место теперь уже все знают, сотрудница здесь хорошая, очень старается. Я даже плакала, пусть Аллах вознаградит их за доброту, огромное спасибо Юсуф хазрату (имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин. – Ред.), он ведь один из организаторов. Я живу в Дербышках, проживаю одна. Дома у меня есть еда, здесь бывают люди, которым вообще нечего есть, очень переживаю за таких, аж слезы наворачиваются. Голод очень тяжело переносить, вы бы знали. Здесь так вкусно готовят, как у них так получается, даже дома так не приготовишь. Кормят вкуснее, чем в столовой.

«Это место теперь уже все знают, сотрудница здесь хорошая, очень старается. Я даже плакала, пусть Аллах вознаградит их за доброту» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

У меня есть дочка, сын, уже внуки есть. Они живут отдельно. Я всю жизнь работала на мужской работе, вулканизаторщиком. Латала камеры больших грузовых машин. Одна растила детей, муж умер молодым. У меня есть пенсия, но сюда прихожу, чтобы хотя бы порадоваться за этих людей. Иногда покушаю», – рассказала одна из посетительниц Суфия апа.

«Заходят и пьющие, и наркоманы»

Следующий посетитель – мужчина средних лет. Порцию обеда он забрал с собой. «Я видел, что как это здание строили, живу недалеко. Теперь каждый день сюда прихожу. Кормят вкусно», – говорит Алексей. По его словам, у него есть жена. Спрашиваю, почему не берет порцию и для нее. «Она еще в больнице, ухаживает за матерью», – говорит он.

Алексей русский, но по-татарски говорит. «Я сам из Высокой Горы, сюда приезжаю редко, раз в год», – говорит он.

«Я видел, что как это здание строили, живу недалеко. Теперь каждый день сюда прихожу. Кормят вкусно» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Внутри, в «столовой» обедают двое мужчин. «Мы работаем в автосервисе, кушать готовить нет времени, поэтому едим здесь. Об этой точке нам сказали товарищи. Я проживаю с мамой», – рассказал один из них.

Сотрудница пункта горячего питания малоимущим (свое имя она попросила не указывать) до этого работала в других таких же точках. Она здесь всех уже знает, сразу может определить, кто действительно нуждается, а кто пришел сюда в поисках закуски. Моя собеседница одна воспитывает двоих детей, живет в общежитии. Муж пять лет назад погиб.

«Свекровь меня выгнала с двумя детьми. Дети постоянно болеют, в садик не могу водить, а оставлять не с кем.

Приходят нуждающиеся, благодарят. Сами же видите, кто-то собирает картон, кто провода, тем и живут. Пьющие тоже заходят, их ведь сразу видно, и перегар чувствуется. Я им предлагаю горячий чай, говорю, чтобы пришли после того, как протрезвеют», – говорит она. Всех, кто поблагодарив за еду, покидает павильон, женщина провожает со словами «приходите завтра».

На одни руки выдается стакан горячего чая, гуляш с гарниром из гречки или макарон, два куска хлеба Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Одному мужчине она действительно предложила только чай. Говорит, что он нарушает порядок. Между ними происходит такой диалог:

– Вот тебе горячий чай, пей!

– Кушать не дадите?

– Порядок нарушаешь, и маски у тебя нет, вот протрезвеешь, дам. Говорю тебе, трезвый приходи, покормлю. А то вы тут закуску ищете.

– Я тоже есть хочу, я тоже человек.

– Тогда зачем пьешь?

– Вы неправильно делаете...

Двое мужчин, обедающие за столом, попытались его успокоить. После небольшой перепалки сотрудница пункта попросила их выйти: «Ребята, порядок не нарушайте, поели, согрелись, пусть другие покушают, выходите». Мужчины ушли.

Сотрудница пункта горячего питания малоимущим сразу может определить, кто действительно нуждается, а кто пришел сюда в поисках закуски Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«И наркоманы заходят, им тоже только чай предлагаю»

В дверях показалась женщина. Не успела сотрудница пункта спросить: «Почему одна?», за женщиной зашел мужчина на костылях. Это муж и жена. Взяли по порции еды и сели за стол.

«Пьяных ругаю, и наркоманы заходят, им тоже только чай предлагаю», – продолжила сотрудница. К ней присоединился мужчина: «Правильно делаете, апа, вы справедливая».

Евгений с рождения инвалид второй группы, у него болят ноги. У жены Елены на ногах нет пальцев – последствия тромбоза.

«Я выходец из Кировской области. Бабушка в наследство оставила однушку, поэтому переехал сюда. С женой познакомились в Кировской области, вместе приехали. Одиннадцать лет живем вместе. Венчались в церкви, официально не регистрировались. Мне 41 год, жене 45 исполняется, юбилей!

Сюда и алкаши приходят, я этому поражаюсь! Люди тут делают доброе дело, нуждающихся кормят, а они этого не понимают, а я таких вот не понимаю», – говорит мужчина.

Точка принимает посетителей ежедневно с 11.00 до 14.00 Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Алкаши совсем молодые, пусть работают!»

В «столовую» зашла еще одна женщина. Пришла не за едой. Фагима апа поначалу думала, что здесь откроют пивной ларек, а узнав, что пункт помощи нуждающимся, была этому очень рада.

«В субботу здесь проходила, смотрю – выпили чекушку на двоих и зашли сюда за закуской, таким надо отказывать. Мы же видим, кто страдает от голода, очень больно за них. Сюда приходят хромые, инвалиды. Пьяниц не кормите! Такие молодые, пусть работают! Мы люди из деревни, сами себе зарабатывали, обустроили свою жизнь. Ведь есть действительно бездомные», – говорит Фагима апа.

За ней зашли еще две женщины.

«Я живу одна. Три дочери вышли замуж, муж двадцать лет назад умер от инфаркта. Я работала воспитательницей в садике, на пенсии – уборщицей в школе. Летом сильно болела, онкология. Грудь удалили. Обнаружили во время медосмотра. Сама ее даже не чувствовала. Теперь стараюсь себя беречь, гимнастику делаю, гуляю на свежем воздухе», – поделилась Дания апа.

Ее соседка Рахиля апа рассказала, что с мужем случился инсульт, и он сейчас лежит один дома.

Всего по Казани работают шесть таких точек Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Официальное открытие пункта бесплатного горячего питания для малоимущих в Дербышках состоялось 7 декабря. Пункт расположен по адресу: улица Липатова, дом 6. Всего по городу Казани работают шесть таких точек. Проект осуществляется совместно с группой компаний «Нэфис», Центром реабилитации и адаптации «Приют Человека», Закабанной мечетью и другими организациями.