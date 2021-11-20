В Набережных Челнах откроется новый пункт вакцинации от Covid-19 и гриппа

22 ноября, в 10:00, на проспекте Мусы Джалиля, д.25 в Набережных Челнах откроется новый мобильный пункт вакцинации, где созданы все необходимые условия. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Предъявлять QR-код не нужно. Процедура будет проходить в специально отведенном месте, где будут оборудованы места для осмотра и регистрации пациента.

Поставить вакцину может любой горожанин, с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди без предварительной записи.

Новый мобильный пункт будет работать в ежедневном режиме с десяти утра до 16:00.

На сегодняшний день в Набережных Челнах провакцинированы более 222 тыс. человек. Из них вторым компонентом – почти 156 тыс. горожан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первую прививку от Covid в Татарстане получили 1 915 357 человек, из них полный курс вакцинации прошли 1 390 568.