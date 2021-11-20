Еще 265 татарстанцев заразились Covid-19, 435 выздоровели

За последние сутки в Татарстане подтвердились еще 265 случаев коронавирусной инфекции. При этом четыре человека заразились за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«73 человека госпитализированы, 192 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего случаев заражения пришлось на Казань, вчера здесь зарегистрировано 139 пациентов с Covid-19. Далее по числу заражений находятся Челны с 23 заболевшими, Зеленодольский район — 12, Елабужский — 11. В Нурлатском районе заболели восемь жителей, в Нижнекамском и Буинском — по шесть, в Алексеевском, Арском и Альметьевском — по пять. В общей сложности новые случаи заражения выявлены в 31 муниципальном образовании РТ.

С начала пандемии в Татарстане подтвердился 35 531 случай коронавирусной инфекции. 28 393 татарстанца уже выздоровели, в том числе 435 — за прошедшие сутки.

Первую прививку от Covid в Татарстане получили 1 915 357 человек, из них полный курс вакцинации прошли 1 390 568.

С понедельника в Татарстане вводится ряд дополнительных ковидных ограничений, в том числе QR-коды в общественном транспорте, блокировка проездных для непривитых лиц из категории 60+. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ напомнил Президент республики Рустам Минниханов.