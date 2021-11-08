В Набережных Челнах от Covid-19 вакцинировались почти 200 тысяч горожан

В Набережных Челнах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего первым компонентом было провакцинировано 199 090 челнинцев, вторым — 131 732 человека. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель управления здравоохранения Александр Николаев.

Спикер отметил, что в регулярном режиме работают выездные бригады на предприятиях города, две мобильных точки в торговых центрах города. Вакцина доставляется в город в достаточном количестве.

По словам Николаева, вакцинация в выходные дни проходила неактивно, поток желающих вакцинироваться снизился, особенно 6 и 7 ноября, при этом все поликлиники и пункты вакцинации работали.

«Во время выходных, с 4 по 7 ноября, в поликлиниках очередей не было, поток обращающихся значительно снизился», — заметил он.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что в городе созданы все условия для вакцинации, ее можно пройти без очереди. При этом ситуация по Covid-19 остается напряженной. «Работу продолжаем, темпы не снижаем», — отметил градоначальник.

К концу ноября в Республике Татарстан будут введены новые ограничительные меры. Все ограничения, которые были введены ранее, сохранятся до улучшения эпидемиологической обстановки.