В Набережных Челнах нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В Набережных Челнах нашли 13-летнюю девочку, которая пропала в минувшее воскресенье. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшее воскресенье девочка ушла из дома по адресу 56/15. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Поиски 16-летней девушки, которая пропала 25 июня продолжаются. Девушка может находиться в Набережных Челнах, Малой или Большой Шильне, СНТ «Восход». Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить в службу 112.