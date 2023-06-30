news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 июня 2023 11:26

В Набережных Челнах нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Набережных Челнах нашли 13-летнюю девочку, которая пропала в минувшее воскресенье. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшее воскресенье девочка ушла из дома по адресу 56/15. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Поиски 16-летней девушки, которая пропала 25 июня продолжаются. Девушка может находиться в Набережных Челнах, Малой или Большой Шильне, СНТ «Восход». Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить в службу 112.

#нашли ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное