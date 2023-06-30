В Набережных Челнах ищут пропавшую 13-летнюю девочку-подростка

В Набережных Челнах пропала 13-летняя девочка-подросток. Информацию о ее пропаже рассылают в поисково-спасательные отряды. В пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам «Татар-информу» подтвердили, что в настоящее время поиски продолжаются.

Известно, что в минувшее воскресенье девочка ушла из дома по адресу 56/15. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Девочка была одета в серую футболку, серые шорты по колено, серые носки и светлые кроссовки. Особое приметы: рост 156 см, волосы короткие русого цвета, худощавого телосложения, носит очки с черной оправой. При себе имеет поясную сумку, телефон Samsung и черный кубик Рубика.

В настоящее время девочка разыскивается отделом полиции №4 «Электротехнический». Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить по номеру 8(937) 55 96 01 и 8(927) 412 69 99.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах пропала 16-летняя девушка-подросток. Известно, что девушка ушла из дома в минувшее воскресенье. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Девушка может находиться в Набережных Челнах, Малой или Большой Шильне, СНТ «Восход». Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить в службу 112.