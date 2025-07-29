В Набережных Челнах нашли 16-летнюю девушку, которую искали трое суток

В Набережных Челнах нашли 16-летнюю девушку, которая пропала 25 июля. Об этом накануне сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию», – говорится в сообщении.

Где все это время была девушка, а также где ее нашли, не уточняется.

В понедельник «Татар-информ» также рассказывал, что в Казани нашли 16-летнего подростка, который пропал в минувшую пятницу. По данным агентства, его узнала продавец местного магазина. Женщина вспомнила, что видела фото парня в соцсетях, и сообщила в полицию. К счастью, обошлось без трагедии.