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Происшествия 28 июля 2025 15:28

В Набережных Челнах третий день разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

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В Набережных Челнах пропала 16-летняя Самира Сабирова. С 25 июля ее местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В день исчезнования девушка была одета в бежевую толстовку, светлые брюки и белые кроссовки.

Приметы подростка: рост 158 см, нормального телосложения, волосы у корней голубые, на концах розовые, глаза голубые.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт»

#пропал подросток #Набережные Челны
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