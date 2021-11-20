В Набережных Челнах начали устанавливать новогодние елки

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах началась установка новогодних елок. По традиции в Автограде будут установлены две елочные конструкции — в поселке ЗЯБ и на площади Азатлык. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Подготовительные работы на площади перед мэрией уже были проведены с 15 ноября — специалисты установили постамент, подготовили и расчистили территорию.

К сборке новогодней красавицы на площади Азатлык сотрудники МУП «ПАД» приступили накануне: сначала прикрепили основание, которое состоит из двух конструкций, а после начали собирать саму елку.

Железная конструкция в длину достигает 30 метров, поэтому для ее установки привлекают специальную технику — кран-манипулятор и гидроподъемник.

В этом году на елке появится новая иллюминация: будет увеличено количество лампочек и гирлянд. Установка елочной конструкции на площади завершится 10 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новогоднюю елку у казанской Чаши возведут в декабре без традиционных аттракционов.