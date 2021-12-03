В Челнах начали штрафовать пассажиров общественного транспорта без QR-кода

В Набережных Челнах на пассажиров общественного транспорта без QR-кода начали накладывать штрафы. Об этом пишут «Челнинские известия».

Представители правоохранительных органов и муниципальных служащих накануне проверили магазины, торговые центры и общественный транспорт на предмет соблюдения горожанами масочного режима и QR-кодов.

Несмотря на постоянные предупреждения и напоминания на этот раз 107 человек попали в поле зрения совместного рейда. Из них 17 пассажиров не имели QR-кодов. В отношении них составлены административные протоколы.

Материалы будут переданы в городской суд, где в дальнейшем определят размер штрафа — от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Также протоколы выписаны 82 челнинцам за отсутствие медицинских масок в магазинах, пятерых человек задержали в общественном транспорте за аналогичное нарушение. Также ответственность наложена на трех индивидуальных предпринимателей, нарушивших правила санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах выявлены новые нарушители антиковидного режима.

