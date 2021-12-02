В Набережных Челнах выявлены новые нарушители антиковидного режима

В Набережных Челнах продолжают проверять, как различные организации соблюдают меры по профилактике коронавируса Covid-19. За неделю состоялись проверки на 16 предприятиях, на некоторых из них выявлены нарушения. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

Среди нарушителей оказались ООО «Завод силикатного кирпича», два частных негосударственных медицинских центра и две государственные поликлиники.

По всем выявленным случаям нарушений составлены материалы, которые переданы в суд для соответствующих решений.

«В основном это несоблюдение дезинфекционных мероприятий, отсутствие бактерицидных ламп, не проводится термометрия, не заполняется документация», — пояснил представитель Роспотребнадзора.

В Набережных Челнах зарегистрировано 5218 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель составляет 993,2 на 100 тыс. населения, что ниже республиканского значения на 3,1%. Под медицинским наблюдением находится 179 человек. При этом сняты с наблюдения 10 769 горожан — из-за истечения срока медицинского наблюдения и выздоровления.