В Набережных Челнах стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2021» — вчера их начали раздавать рядом с бульваром Энтузиастов. Об этом сообщает в молодежный центр «Нур».

С 25 апреля по 9 мая акция будет проходить на Шишкинском бульваре, набережной Габдуллы Тукая, площади Азатлык, в парке Победы и на бульваре Энтузиастов. Силами молодежных формирований в Челнах планируется раздать 12 тысяч ленточек, всего — 60 тысяч.

В городе также проходят репетиции парада, который пройдет 9 мая у мемориального комплекса «Родина-мать». Пока кадеты и другие участники маршируют на плацу одной из школ, а с 5 мая репетиции будут проходить у Вечного огня в поселке ГЭС. К школьникам присоединятся подразделения МЧС и автомобильная техника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что акция «Георгиевская ленточка» стартует сегодня на улице Баумана, а также в парках и скверах Казани.