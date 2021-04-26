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Ру Тат
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26 апреля 2021  18:16
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

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В Набережных Челнах стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2021» — вчера их начали раздавать рядом с бульваром Энтузиастов. Об этом сообщает в молодежный центр «Нур».

С 25 апреля по 9 мая акция будет проходить на Шишкинском бульваре, набережной Габдуллы Тукая, площади Азатлык, в парке Победы и на бульваре Энтузиастов. Силами молодежных формирований в Челнах планируется раздать 12 тысяч ленточек, всего — 60 тысяч.

В городе также проходят репетиции парада, который пройдет 9 мая у мемориального комплекса «Родина-мать». Пока кадеты и другие участники маршируют на плацу одной из школ, а с 5 мая репетиции будут проходить у Вечного огня в поселке ГЭС. К школьникам присоединятся подразделения МЧС и автомобильная техника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что акция «Георгиевская ленточка» стартует сегодня на улице Баумана, а также в парках и скверах Казани.

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