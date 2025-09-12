В Набережных Челнах начал работу учебный центр участников СВО «Союзники»

В Набережных Челнах открылся «Центр профессиональной переподготовки участников специальной военной операции и их семей». Новый центр разместился по адресу проспект Хасана Туфана, 8 (2/07).

Как уточняет Управление информационной политики и по связям с общественностью, на торжественной церемонии присутствовали мэр города Наиль Магдеев, депутат Государственного Совета РТ Андрей Ляпунов, ветераны СВО и их близкие, представители общественных организаций.

Центр станет площадкой комплексной поддержки бойцов и их семей — от профессиональной переподготовки и повышения квалификации до трудоустройства и социальной адаптации. Здесь предусмотрены консультации по вопросам карьерного роста, подбор вакансий с учётом индивидуальных особенностей, а также официальное трудоустройство с первого дня работы в группе компаний «СОЮЗ-РЕГИОН».

«Благодаря вам мирная жизнь продолжается. Мы, благодарные жители города, считаем своим долгом создать удобные и комфортные условия для продолжения жизни. Уверен, что вы сможете пройти здесь обучение и найти достойное место в нашей общей городской жизни», — подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Инициатором проекта выступил депутат Госсовета РТ, генеральный директор группы компаний «Союз» Андрей Ляпунов.

По его словам, название «Союзники» выбрано не случайно: «Мы тоже находимся на поле битвы, только в мирной жизни. И на нём тоже нужны соратники и команда. Мы предлагаем новые профессии, в том числе возможность работать удалённо. Главное, чтобы вы стали частью нашей команды — команды союзников».

В учебном центре участники СВО смогут получить профессию в сфере автосервиса (автослесарь, автоэлектрик, моторист), логистики, торговли, общественного питания, клининга, а также работу в колл-центре. Обучение рассчитано на месяц и включает две недели теории и две недели практики с адаптацией на рабочем месте.

«Всем нам, уволенным, сейчас сложно адаптироваться к мирной жизни. Основная задача — это помощь и трудоустройство. Благодаря поддержке мэра города и партии „Единая Россия“ учебный центр стал реальностью», — отметил председатель Городского совета ветеранов СВО, полковник Шамиль Аюпов.

Куратором центра назначен участник СВО Тимур Нусратов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.