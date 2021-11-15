В Набережных Челнах на выплату пособий по безработице направлено 139 млн рублей

В Набережных Челнах на сегодняшний день зарегистрировано 1 268 безработных граждан. На выплату пособий по безработице с начала года направлено 139 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

По словам докладчика, уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,46% (в целом по республике эта цифра на 1 ноября составляла 0,73%). С начала года трудоустроено 8 423 человека, в базе данных кадрового центра на данный момент имеется 9 558 вакансий. 1 203 предприятия города зарегистрированы на портале «Работа в России».

Градоначальник Наиль Магдеев подчеркнул, что напряженности на рынке труда нет.

«Вакансий в городе достаточно, пособия выплачиваются вовремя, мы вернулись по показателям занятости в доковидный период. Есть работа, значит, есть доходы в семье, в городе, республике. Работа в городе есть, возможности работать есть, было бы желание, большое количество вакансий востребованы во многих предприятиях города», — отметил градоначальник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 9 месяцев 2021 года безработица в Казани снизилась в четыре раза.