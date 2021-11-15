За 9 месяцев 2021 года безработица в Казани снизилась в четыре раза

С января по сентябрь 2021 года уровень безработицы в Казани упал в 4 раза по сравнению с цифрами годовой давности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

Она отметила, что уровень безработицы является важным критерием социального благополучия и стабильности территорий.

«С начала текущего года продолжает стабилизироваться ситуация на рынке труда. На 1 октября 2021 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в центрах занятости Казани составила 8 021 человек. Это в 4 раза ниже аналогичного периода прошлого года», – подчеркнула докладчица.

Численность безработных казанцев с начала года снизилась на 9 067 человек. На конец сентября рынок труда Казани предлагает 2,5 вакансии на одного человека. В их структуре большую часть занимают рабочие специальности (более 63%).