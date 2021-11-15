В Набережных Челнах на маршруты вышел 21 новый автобус «НЕФАЗ»

Сегодня на городские маршруты Набережных Челнов начался вывод 21 нового автобуса марки «НЕФАЗ». Об этом в Instagram сообщила руководитель пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.



Автобусы приобретены на средства, выделенные из городского бюджета. На закупку было направлено 234,4 млн рублей.



Ранее в беседе с ИА «Татар-информ» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уточнил, что стоимость одного автобуса «НЕФАЗ» составляет более 11 млн рублей.

После ввода новых автобусов транспортный вопрос для Челнов еще не будет окончательно решен — Автограду необходимо дополнительно около 100–150 машин большой вместимости.