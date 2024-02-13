В Набережных Челнах капитально обновят два проспекта

В 2024 году в Набережных Челнах проведут капитальный ремонт автомобильных дорог по проспектам Яшьлек и Автозаводский, внутриквартальных проездов и тротуаров, а также подъездных путей к социально значимым объектам. Об этом на отчетной сессии горсовета сообщил Наиль Магдеев. В мероприятии принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Одной из основных задач муниципальной власти является обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение качества дорог», — отметил градоначальник.

В 2023 году при поддержке Министерства транспорта на ремонт и строительство автомобильных дорог в городе было направлено 3,9 млрд рублей. Общая протяженность отремонтированных и новых дорог составила более 10,5 км.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» произведен капитальный ремонт основных транспортных артерий города — проспектов Вахитова и Хасана Туфана. Специалисты заменили дорожное полотно, капитально отремонтировали пешеходные тротуары, обустроили велосипедные дорожки, установили пешеходные ограждения.

По республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети» завершены работы по обновлению дорог на улице Гидростроителей, проспекте Автозаводский, подъездных путей к социально значимым объектам, внутриквартальных проездов и тротуаров, подземных переходов и подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам «Турбина», «Ордиушка».

Также благодаря этому нацпроекту «Жилье и городская среда» в прошлом году были построены важные для городской инфраструктуры объекты. Это объездная дорога под мостом через реку Мелекеска, продолжение проспекта Московский с мостовым переходом через реку Челна и продолжение улицы Нариманова к жилому микрорайону «Озеро».

Ранее во время отчетной сессии Наиль Магдеев заявил, что в 2024 году в Челнах отремонтируют 108 домов и обновят 71 двор.

Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.