В 2024 году в Челнах отремонтируют 108 домов и обновят 71 двор

В 2023 году на строительство и капремонт объектов социальной сферы в Набережных Челнах было направлено почти 15 млрд рублей. Об этом на итоговой сессии горсовета доложил мэр города Наиль Магдеев. В мероприятии принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Градоначальник подчеркнул, что в Челнах ежегодно растет число выданных разрешений на строительство. Причем каждое второе — на промышленный объект. «Это говорит о хорошем градостроительном потенциале нашего города», — уверен он.

Так, проведен капитальный ремонт 102 домов, на который было выделено 1,3 млрд рублей. В 2024-м в плане значится обновление 108 объектов. Сумма финансирования — 1,6 млрд рублей.

Одной из самых востребованных программ среди горожан также остается программа «Наш двор». За четыре года благоустроены 422 придомовые территории. На эти цели потребовалось 6,2 млрд рублей. В планах на 2024-й значится 71 двор на сумму 1,7 млрд.

«Сегодня каждый житель причастен к созданию комфортной среды проживания. Под каждую территорию создается свой уникальный проект, основанный на пожеланиях горожан», — подчеркнул мэр Набережных Челнов.

Он отметил, что благодаря программе во дворах появились новые парковочные места, освещение, детские площадки.

Большой шаг также сделан для благоустройства парка «Прибрежный» и набережной Табеева. В 2024 году работы будут продолжены. Работы будут проводиться по федеральной программе «Комфортная городская среда».

В целом за 2023 год по городу было высажено более 29 тысяч деревьев. В озеленении города активно принимают участие и сами челнинцы.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.