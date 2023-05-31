В Набережных Челнах к сентябрю откроется новый детский сад

В Набережных Челнах к 1 сентябрю в 69-м микрорайоне откроется новый детский сад на 340 мест. Мэр города Наиль Магдеев побывал в здании и оценил, как идут строительные работы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Продолжаем активную работу по строительству в городе жизненно важных объектов. К началу учебного года будут построены две школы и один детский сад», — написал руководитель города.

Магдеев сообщил, что работа проводится комплексно. «Строим детские и школы в новых микрорайонах города, чтобы обеспечить комфортными условиями жителей новых микрорайонов», — добавил он.

Строящееся здание детского сада в цветовой гамме соотносится со школой и домами, которые расположены в комплексе.

При строительстве используются противопожарные, противовандальные материалы. В спальных помещениях будут использованы легкие цвета — тематика: природа, птицы, растения.

«70% коллектива укомплектовано, к сентябрю будет набран полный штат», — уверена заведующая нового детского сада Юлия Юлчурина.

«313 заявлений от родителей уже поступили, коммуникация налажена. 27 свободных мест остается. Детский сад еще не построен, но он уже почти полон», — отметила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что школа с кинозалом откроется в Челнах к новому учебному году.