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Школа с кинозалом откроется в Челнах к новому учебному году
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел здание строящейся гимназии №57. Эта школа откроет свои двери в новом учебном году. Готовность образовательного учреждения в микрорайоне «Притяжение» достигает 65%. Кадры появились в Telegram-канале мэрии Автограда.
Конструктивные работы выполнены на 100%, кровля — на 80%, фасад и отделка — на 50%, вентиляция — на 70%, инженерные сети — на 65%, благоустройство — на 35%. Главный архитектор города Малика Шамсиева отметила, что все материалы, которые используются при строительстве новой школы, — самые современные.
Директор гимназии № 57 Елена Федоренко следит за строительными работами, предлагает новые идеи дизайнерам и строителям. «Набор школьников сейчас идет, педагогический состав собран», — уточнила она.
В школе будет большой актовый зал и кинотеатр на 15–20 посадочных мест. «Это подарок от дизайнеров», — пояснила дизайнер Наталья Азарова.
В гимназии №57 в микрорайоне «Притяжение» будут работать гимназические классы и классы простой образовательной школы.
«В республике и в Челнах умеют строить, у нас достойные строители. На моем месте работы это девятая школа за девять лет. Я думаю, что школы строить — это хорошее, богоугодное дело. Школа, если задуматься философски, — это центр силы, ведь знания — сила. Человек здесь набирается сил, чтобы стартовать дальше в свою взрослую жизнь. Неслучайно эта школа называется „Центр образования — гимназия № 57“», — заявил Наиль Магдеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая школа в 34-м комплексе Набережных Челнов будет построена к июлю, а 1 сентября уже распахнет свои двери для учеников.
Видео: Telegram-канал мэрии Набережных Челнов.
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