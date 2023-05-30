Школа с кинозалом откроется в Челнах к новому учебному году

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел здание строящейся гимназии №57. Эта школа откроет свои двери в новом учебном году. Готовность образовательного учреждения в микрорайоне «Притяжение» достигает 65%. Кадры появились в Telegram-канале мэрии Автограда.

Конструктивные работы выполнены на 100%, кровля — на 80%, фасад и отделка — на 50%, вентиляция — на 70%, инженерные сети — на 65%, благоустройство — на 35%. Главный архитектор города Малика Шамсиева отметила, что все материалы, которые используются при строительстве новой школы, — самые современные.

Директор гимназии № 57 Елена Федоренко следит за строительными работами, предлагает новые идеи дизайнерам и строителям. «Набор школьников сейчас идет, педагогический состав собран», — уточнила она.

В школе будет большой актовый зал и кинотеатр на 15–20 посадочных мест. «Это подарок от дизайнеров», — пояснила дизайнер Наталья Азарова.

В гимназии №57 в микрорайоне «Притяжение» будут работать гимназические классы и классы простой образовательной школы.

«В республике и в Челнах умеют строить, у нас достойные строители. На моем месте работы это девятая школа за девять лет. Я думаю, что школы строить — это хорошее, богоугодное дело. Школа, если задуматься философски, — это центр силы, ведь знания — сила. Человек здесь набирается сил, чтобы стартовать дальше в свою взрослую жизнь. Неслучайно эта школа называется „Центр образования — гимназия № 57“», — заявил Наиль Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая школа в 34-м комплексе Набережных Челнов будет построена к июлю, а 1 сентября уже распахнет свои двери для учеников.