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Руc Тат
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Происшествия 30 июня 2023 08:49

В Набережных Челнах ищут пропавшую девушку-подростка

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В Набережных Челнах пропала 16-летняя девушка-подросток. Информацию о ее пропаже рассылают в поисково-спасательные отряды. В пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам «Татар-информу» подтвердили, что в настоящее время поиски продолжаются.

Известно, что девушка ушла из дома в минувшее воскресенье. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Девушка может находиться в Малой или Большой Шильне, СНТ «Восход».

Она была одета в черную кожаную куртку и синие джинсы. Особые приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы ниже плеч черного цвета, глаза карие.

Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить в службу 112.

#поиски детей #пропала девушка
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