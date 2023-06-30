В Набережных Челнах ищут пропавшую девушку-подростка

В Набережных Челнах пропала 16-летняя девушка-подросток. Информацию о ее пропаже рассылают в поисково-спасательные отряды. В пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам «Татар-информу» подтвердили, что в настоящее время поиски продолжаются.

Известно, что девушка ушла из дома в минувшее воскресенье. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Девушка может находиться в Малой или Большой Шильне, СНТ «Восход».

Она была одета в черную кожаную куртку и синие джинсы. Особые приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы ниже плеч черного цвета, глаза карие.

Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить в службу 112.