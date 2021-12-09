В Набережных Челнах и Тукаевском районе повысились тарифы на воду

Госкомитет Татарстана повысил тарифы на воду и водоотведение для Набережных Челнов и Тукаевского района РТ. По новым расценкам челнинцы будут рассчитываться с 1 июля 2022 года. Об этом пишут «Челнинские известия».

За питьевую воду челнинцы будут платить на 68 копеек больше — тариф составит 25,15 рубля за один кубометр, за водоотведение на 2,22 рубля больше — 19,14 рублей за один кубометр.

Повышение стоимости воды связано с затратами на забор, водоподготовку и транспортировку воды, очистку стоков и утилизацию сточной жидкости, расходами на оплату труда, налоговыми отчислениями, а также на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод — применение реагентов для их очистки.

В нескольких сельских поселениях Тукаевского района — Бетькинском, Биклянском, Иштеряковском — в 2022 году тарифы на воду не повысятся и останутся на уровне 2021 года — 48,24 рубля. В Круглопольском увеличатся на 1,6 рубля, в Мелекесском — снизятся на 1,25 рубля.

Тарифы на водоотведение для потребителей Круглопольского сельского поселения Тукаевского района с 1 января 2022 года снизятся на 99 копеек и составят 33,02 рубля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах подорожает проезд в общественном транспорте.