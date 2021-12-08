В Челнах подорожает проезд в общественном транспорте

В Набережных Челнах с 1 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте. Платить придется на два рубля больше: вместо 25 рублей — 27. Об этом пишут «Челнинские известия».

Заявку на повышение стоимости проезда подал исполком Челнов — от имени представителей транспортных компаний города. Однако она оказалась удовлетворена лишь частично: транспортники предлагали поднять тариф до 35 рублей за наличный расчет и до 30 рублей — за безналичный.

Генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин отметил, что о выгоде для перевозчиков речи не идет.

«Нам хотя бы машины надо на что-то содержать. Солярка, на которой в основном у нас транспорт ходит, подорожала сразу на 5 рублей, сейчас стоит почти 53 рубля», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что студенты Татарстана могут получить деньги на проезд до учебного заведения.