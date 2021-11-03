В Набережных Челнах газовщиков отказались впускать в 247 квартир

В Набережных Челнах продолжается проверка газового хозяйства – на сегодня осмотрено 153 418 квартир горожан, или 83%. Однако жители 247 квартир не пустили специалистов для проверки оборудования, сообщают «Челнинские известия».

По словам директора ЭПУ «Челныгаз» Мунавира Галиева, люди не пускают работников ЭПУ в квартиры по разным причинам. Есть и пустующие квартиры, где длительное время никто не живет. Есть жильцы, которые не хотят пускать газовщиков из-за долгов по счетам или отказа платить за техобслуживание. Такие квартиры газовщики посещают неоднократно.

Во время визитов в квартиры проверяется не только состояние газовой плиты и прилегающих труб, но и каналов вентиляции и дымоотведения. На этот момент газовщики обращают особое внимание, потому что в городе нередки случаи самовольной установки приточек и вытяжек, которые проектом не предусмотрены. Из-за этого в квартире нарушается естественная вентиляция. При отсутствии тяги в вентканалах применяются меры — вплоть до отключения газоснабжения.

В Набережных Челнах газовые плиты установлены в 184 916 квартирах, расположенных в 1244 домах. При этом в 532 квартирах газ перекрыт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Автограда Наиль Магдеев поручил проверить все квартиры после взрыва в Челнах.