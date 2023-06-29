В Набережных Челнах досрочно прекращены полномочия депутата Нигматулина

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сегодня на XXV заседании Городского Совета досрочно прекращены полномочия депутата Городского Совета Руслана Нигматулина. Теперь он представляет интересы Набережных Челнов в Госсовете РТ.

Мэр Наиль Магдеев прокомментировал итоги дополнительных выборов в парламент республики, где уверенную победу одержал Нигматулин: «Мы рады тому, что наш коллега активно проявил себя на работе депутатом Городского Совета. Есть достаточно много проектов, которые он смог реализовать».

На данный момент Руслан Нигматулин активно участвует в отправке гуманитарных грузов в новые регионы страны, лично выезжал в Донецкую народную республику в качестве волонтера. Он также поддерживает детский спорт, социальные учреждения. Благодаря его сотрудничеству с жителями в 41-м микрорайоне появилась стела «Голуби мира».

В ответном слове Нигматулин поблагодарил Магдеева за атмосферу единства, которую руководитель создает в городе.

«Хочу сказать, что я готов и дальше работать со всеми коллегами, которые стали для меня друзьями. Всегда готов протянуть руку помощи и выслушать, а также вместе решить любую городскую проблему», — отметил он.

Напомним, голосование на довыборах в Госсовет РТ прошло 28 мая в Электротехническом округе №20 в Набережных Челнах. С большим отрывом от конкурентов победу одержал Руслан Нигматулин — он набрал 74,44% голосов.