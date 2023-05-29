Руслан Нигматулин по предварительным итогам лидирует на довыборах в Госсовет РТ

Кандидат в депутаты Госсовета РТ Руслан Нигматулин лидирует в голосовании по предварительным итогам дополнительных выборов. Голосование прошло накануне в Электротехническом округе № 20 в Набережных Челнах. Об этом сообщает ЦИК Татарстана.

С большим отрывом от конкурентов Нигматулин набрал 74,44% голосов, на втором месте Татьяна Мухина — за нее проголосовало 6,87% жителей Автограда, третье место у Аделя Вахитова и 4,75% голосов. Александр Быков получил 4,47% голосов, Ильнара Сираева — 4,16%. Еще 2,45% набрал Ирек Зиятдинов.

В выборах приняли участие 19,42% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории Электротехнического округа города.

28 мая в Автограде были открыты 24 избирательных участка для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ VI созыва. Решение о проведении довыборов было принято после досрочного сложения полномочий депутатом Олегом Коробченко, который с 15 июня прошлого года стал министром промышленности и торговли Татарстана.

На дополнительных выборах депутата Госсовета региона зарегистрировано шесть кандидатов. Общее количество избирателей в округе превысило 53 тыс. человек. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нигматулин лично объехал избирательные участки: «Радует то, что люди в выходной день приходят и голосуют, спасибо!» — заявил он.