В Набережных Челнах будет создана модельная библиотека

На базе Центральной детской библиотеки Набережных Челнов по национальному проекту «Культура» будет создана модельная библиотека. Об этих планах детально рассказала депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина на встрече с коллективом учреждения, пишут «Челнинские известия».

Парламентарий ознакомилась с работой учреждения, отобранного конкурсной комиссией для реализации проекта по созданию модельных библиотек.

«Специалисты успешно подготовили заявку и выиграли грант из федерального бюджета в размере 10 млн рублей. Будет произведен ремонт, персонал пройдет повышение квалификации, обновится компьютерная техника, пополнятся книжные фонды», — отметила депутат.

По итогам конкурсного отбора в 2023 году в России модернизируют 218 учреждений. Таким образом, всего за время действия программы с 2019 года будет создано более 1000 модельных библиотек.

Модельные библиотеки от обычных отличает то, что в них помимо книгохранилища и читального зала предусмотрены арт-холл для презентаций или мультимедийная коворкинг-зону для работы, общения и обучения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани модернизируют Центральную библиотеку на улице Вишневского.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.