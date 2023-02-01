В Казани модернизируют Центральную библиотеку на улице Вишневского

В этом году в столице Татарстана капитально отремонтируют Центральную библиотеку на улице Вишневского, где проходят встречи книжных клубов и литературные мероприятия. Об этом на отчетном совещании рассказал начальник городского Управления культуры Азат Абзалов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В библиотеке на улице Вишневского не только обновят коммуникации и проведут отделку помещений — ее модернизируют по новому стандарту. К лету также предполагается завершить обновление библиотеки №27 по улице Баруди.

Ранее в городе были обновлены два учреждения — библиотека №26 по улице Клары Цеткин и библиотека №13 «Сандугач» по улице Мавлютова (которая стала первым в Казани книгохранилищем с концертным залом). Там вдвое выросло число посещений: в прошлом году оно составило около 90 тыс., а количество выданных книг превысило 200 тыс. экземпляров. Модернизированные учреждения объединяют функции библиотек и современных общественных пространств, пояснил докладчик.

Абзалов также заметил, что изменился подход к формированию книжных фондов. На их комплектование за два года было выделено 23 млн рублей. «Сегодня в библиотеках можно найти литературу на любой вкус. Кроме того, каждое учреждение имеет доступ к высокоскоростному интернету», — подчеркнул он.

В 2022 году заведующий библиотекой №26 Николай Басков стал финалистом всероссийского конкурса «Библиотекарь года». А теперь Казань участвует в конкурсе Российской библиотечной ассоциации на присвоение статуса «Библиотечная столица России» в 2024 году. Результаты станут известны в июне, их объявят на всероссийском библиотечном конгрессе в Мурманске.